Мы тщательно прорабатываем проект на всех этапах взаимодействия с заказчиком.

1. При первом звонке, наш менеджер в консультации выясняет потребности и приоритеты заказчика и особенности помещения, где предполагается проведение работ. Выбирается самый оптимальный вариант.

2. Специалист выезжает на объект, где проводит все необходимые замеры и производит предварительную оценку работ.

3. При согласии заказчика производится подписание договора об оказании услуг.

4. Мы доставляем все необходимые материалы и технику для проведения работ. Наши специалисты гарантируют выполнение работ без изъянов.

5. Заказчику остается лишь оценить достойное качество результата и с удовольствием принять работу!