Компания Артис занимается предоставлением строительных услуг по укладке печатного декоративного бетона, промышленного пола, нанесения декоративной штукатурки, продажей материалов и весь спектр услуг по благоустройство: двора, тротуара и садовой дорожки, парковки и подъезды к ним, набережные и площади, бассейны и водоемы, ступени и цоколи домов. Все работы под ключ. 5 лет на рынке.
Печатный бетон является отличной альтернативой тротуарной плитки и брусчатки. Материал декоративного бетона, прочный высокомарочный фибробетон, модифицированный полимерными добавками и пропитками, усиленный армирующим слоем c фиброволокном. Благодаря специальным штампам способен максимально реалистично имитировать поверхность тротуарной плитки, камня, дерева и прочих отделочных материалов.
Мы рады стараться обеспечивать наилучшее качество нашим клиентам. Вот примеры нашей работы.
Мы тщательно прорабатываем проект на всех этапах взаимодействия с заказчиком.
1. При первом звонке, наш менеджер в консультации выясняет потребности и приоритеты заказчика и особенности помещения, где предполагается проведение работ. Выбирается самый оптимальный вариант.
2. Специалист выезжает на объект, где проводит все необходимые замеры и производит предварительную оценку работ.
3. При согласии заказчика производится подписание договора об оказании услуг.
4. Мы доставляем все необходимые материалы и технику для проведения работ. Наши специалисты гарантируют выполнение работ без изъянов.
5. Заказчику остается лишь оценить достойное качество результата и с удовольствием принять работу!
от 1200 руб.
Внимание! В эту стоимость не входит бетон, так как его стоимость для каждого объекта различна (она зависит от толщины слоя и цен на бетон в конкретном регионе).
Благодарю Вас за качественную работу. Выполнено все в срок и без нареканий. Александру отдельное спасибо, за личное понимание моей супруги. Конечно были моменты доработок, но ребята справились, без лишних вопросов. Жена все теперь советует, уже как бонус двум соседям сделали новшества.
Позвонил в компанию, мне проконсультировали, в этот же день, приехал замерщик, на месте все нюансы обсудили. Сделали качественно в течении 7 дней. Компании Большая Благодарность. По цене то же сошлись.
Демонтаж брусатки прошел аккуратно и без претензий к рабочим. Работали слаженно и быстро, по просьбе личной с минимальным, количеством пыли. И конечно сделали новенький шикарный печатный бетон штампом Красиво, что не можем всей семьей наглядеться! Спасибо компании Артис!
На устройство дорожек и отмостки на участке. ушло 4 дня. Две бригады всё делали слажено и аккуратно, интересно сколько потребовалось бы времени со спецтехникой . Честно говоря, очень опасался делать на участке штампованный бетон, вместо привычной брусчатки, но зря, сработали просто отлично.
Обращались в компанию делали дорожки на участке. Теперь еще один объем доверили. Павел с бригадой произвели подготовку, выставили опалубку, а также продумали дренажную схему. После заливки и отштамповки начался дождь, чего я и боялся, но рабочие быстро соорудили навес и продолжили работать. Молодцы. Спасибо.
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+7(903)240-28-35
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Город МОСКВА
Улица БОРОВАЯ Дом №7
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