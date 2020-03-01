Артис печатныйй декоративный бетон декоративная штукатурка москва все виды услуг

Компания Артис занимается предоставлением строительных услуг по укладке печатного декоративного бетона, промышленного пола, нанесения декоративной штукатурки, продажей материалов и весь спектр услуг для доведения качественно задачи под ключ.

Связаться с нами
Заказать звонок

© Copyright Artis project

АРТИС ПРОЕКТ

Тел:+7(903)240-28-35
Whatsapp:+7(903)240-28-35
Email: artisinfo@yandex.ru

АРТИС ПРОЕКТ

Тел:+7(903)240-28-35
Whatsapp:+7(903)240-28-35
Email: artisinfo@yandex.ru

Садовая дорожка из печатного бетона заказать в Москве и области

Компания Артис занимается предоставлением строительных услуг по укладке печатного декоративного бетона, промышленного пола, нанесения декоративной штукатурки, продажей материалов и весь спектр услуг по благоустройство: двора, тротуара и садовой дорожки, парковки и подъезды к ним, набережные и площади, бассейны и водоемы, ступени и цоколи домов. Все работы под ключ. 5 лет на рынке.

 

СТОИМОСТЬ 1 КВ.М. ПЕЧАТНОГО БЕТОНА ОТ-1600 р.

Заказать звонок

ПОПУЛЯРНЫЕ УСЛУГИ

Печатный бетон является отличной альтернативой тротуарной плитки и брусчатки. Материал декоративного бетона, прочный высокомарочный фибробетон, модифицированный полимерными добавками и пропитками,  усиленный армирующим слоем c фиброволокном. Благодаря специальным штампам способен максимально реалистично имитировать поверхность тротуарной плитки, камня, дерева и прочих отделочных материалов.

Артис площадь из печатного бетона

Площадь из декоративного бетона

 

ЦЕНА:

от 2200 р./м2

 

Заказать услугу
Садовая дорожка из печатного бетона заказать в Москве и области

Садовая дорожка из печатного бетона

 

ЦЕНА:

от 1800 р./м2

 

Заказать услугу
Артис-печатный-бетон-москва-продажа-материалов-укладка-все-виды-услуг-ступени-и-цоколи-домов

Лестницы, крыльцо из печатным бетоном

 

ЦЕНА:

от 1800 р./м2

 

Заказать услугу
Артис - печатный бетон Москва парковочное место

Парковка из печатного бетона

 

ЦЕНА:

от 2200 р./м2

 

Заказать услугу

Благоустройство:

Садовая дорожка из печатного бетона заказать в Москве и области

Печатный бетон имеет благообразный наружный вид, отличается прочностью, устойчив к истиранию и появлению трещин. Сквозь декоративный бетон не прорастает трава и мох. Благодаря этим он идеально подходит для благоустройства дворовых территорий и участков частных домов, для создания отмостки вокруг жилых домов и прочих строений.

ЦЕНА:

от 1800 р./м2

 

Заказать услугу
Цены на услуги по укладки садовой дорожки

Печатный бетон имеет многообразный выбор текстур и цветов что при желании позволяет придать тротуару или дорожке образ тротуарной плитки, брусчатки или натурального камня. Для создания парковых и садовых дорожек нет необходимости устанавливать бордюры. Это позволяет изгибать дорожки, идеально вписывая их в нужный ландшафтный дизайн участка, тем самым снизить стоимость их изготовления.

ЦЕНА:

от 1600 р./м2

 

Заказать услугу
Артис - печатный бетон москва продажа материалов укладка все виды услуг Парковки и подъезды к ним

Бетонное покрытие из печатного бетона (при правильной подготовке основания) способно выдерживать большие нагрузки без образования деформации от двигающих по нему автомобилей. С его поверхности легко смываются грязь, бензин, масла и прочие химические вещества. Что позволяет долгое время эксплуатировать его на парковках, автозаправочных станциях и подъездных дорогах к ним.

ЦЕНА:

от 2200 р./м2

 

Заказать услугу
Артис-печатный-бетон-москва-продажа-материалов-укладка-все-виды-услуг-пример-работ

Печатным бетоном с использованием специальных пропиток можно обустроить площадку вокруг бассейна или искусственного водоема любой формы (прямой, круглый, волнообразный). Такая поверхность не скользит, практически не имеет швов, защищена от проникновения влаги и образования плесени. А значит, может эксплуатироваться в течение многих лет без потери своих функций.

ЦЕНА:

от 1800 р./м2

 

Заказать услугу
Артис-печатный-бетон-москва-продажа-материалов-укладка-все-виды-услуг-пример-работ

Штампованный бетон, уложенный с соблюдением всей технологии, в 3 раза прочнее стандартного бетона той же марки. Он может выдерживать большие нагрузки, не выцветает, устойчив к влаге и морозу. К тому же с его поверхности легко смываются различные загрязнения. Все эти свойства позволяют его укладывать на площадях, набережных и прочих местах с большой проходимостью людей.

ЦЕНА:

от 1800 р./м2

 

Заказать услугу
Артис-печатный-бетон-москва-продажа-материалов-укладка-все-виды-услуг-ступени-и-цоколи-домов

Бетонное покрытие из печатного бетона подходит для отделки ступеней и цоколя дома используется тонкослойный бетон.

ЦЕНА:

от 1800 р./м2

 

Заказать услугу
Артис-печатный-бетон-москва-продажа-материалов-укладка-все-виды-услуг
Артис - печатный бетон москва продажа материалов укладка все виды услуг
Артис Ф- печатный бетон москва продажа материалов укладка все виды услуг
Артис - печатный бетон москва продажа материалов укладка все виды услуг

ГАЛЕРЕЯ РАБОТ

Мы рады стараться обеспечивать наилучшее качество нашим клиентам. Вот примеры нашей работы.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Артис - печатный бетон москва продажа материалов укладка все виды услуг

Декоративный бетон

ПЕЧАТНЫЙ БЕТОН
Заказать услугу
Артис - декоративная штукатурка москва продажа материалов окрас все виды услуг

Декоративная штукатурка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИЯ
Заказать услугу
Артис - промышленные полы москва продажа материалов укладка все виды услуг

Промышленных полы

ТОПИНГ ДЛЯ ПОЛОВ
Заказать услугу

АРТИС ХИТЫ ПРОДАЖ

АРТИС — ПОДОБРАТЬ УСЛУГУ

КАТАЛОГ

Артис - каталог печатныйй бетон декоративная штукатурка промышленные полы москва продажа материалов

Как мы работаем:

Мы тщательно прорабатываем проект на всех этапах взаимодействия с заказчиком.

 

1. При первом звонке, наш менеджер в консультации выясняет потребности и приоритеты заказчика и особенности помещения, где предполагается проведение работ. Выбирается самый оптимальный вариант.

 

2. Специалист выезжает на объект, где проводит все необходимые замеры и производит предварительную оценку работ.

 

3. При согласии заказчика производится подписание договора об оказании услуг.

 

4. Мы доставляем все необходимые материалы и технику для проведения работ. Наши специалисты гарантируют выполнение работ без изъянов.

 

5. Заказчику остается лишь оценить достойное качество результата и с удовольствием принять работу!

Стоимость 1 кв.м. печатного бетона

от 1200 руб.
Внимание! В эту стоимость не входит бетон, так как его стоимость для каждого объекта различна (она зависит от толщины слоя и цен на бетон в конкретном регионе).

В эту стоимость входят:

  • Подготовительные и монтажные работы
  • Цветной закрепитель
  • Цветной разделитель
  • Лаковая пропитка
  • Фиброволокно
  • Пленка
  • Дорожная сетка или арматура

Отзывы клиентов

  • Благодарю Вас за качественную работу. Выполнено все в срок и без нареканий. Александру отдельное спасибо, за личное понимание моей супруги. Конечно были моменты доработок, но ребята справились, без лишних вопросов. Жена все теперь советует, уже как бонус двум соседям сделали новшества.

    Андрей

  • Позвонил в компанию, мне проконсультировали, в этот же день, приехал замерщик, на месте все нюансы обсудили. Сделали качественно в течении 7 дней. Компании Большая Благодарность. По цене то же сошлись.

    д. Путилково

  • Демонтаж брусатки прошел аккуратно и без претензий к рабочим. Работали слаженно и быстро, по просьбе личной с минимальным, количеством пыли. И конечно сделали новенький шикарный печатный бетон штампом Красиво, что не можем всей семьей наглядеться! Спасибо компании Артис!

    Вера

  • На устройство дорожек и отмостки на участке. ушло 4 дня. Две бригады всё делали слажено и аккуратно, интересно сколько потребовалось бы времени со спецтехникой . Честно говоря, очень опасался делать на участке штампованный бетон, вместо привычной брусчатки, но зря, сработали просто отлично.

    Николай

  • Обращались в компанию делали дорожки на участке. Теперь еще один объем доверили. Павел с бригадой произвели подготовку, выставили опалубку, а также продумали дренажную схему. После заливки и отштамповки начался дождь, чего я и боялся, но рабочие быстро соорудили навес и продолжили работать. Молодцы. Спасибо.

    Олег

    КОНТАКТЫ

    Телефон:
    +7(903)240-28-35
    Whatsapp:
    +7(903)240-28-35
    Email:
    artisinfo@yandex.ru

     

    Адрес

     

    Город МОСКВА
    Улица БОРОВАЯ Дом №7
    Офис №204

    НАПИСАТЬ НАМ

    Введите ОДИН Цифрой

    Нужна помощь? Общение с нами